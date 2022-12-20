تحدث المفكر والأستاذ في الدراسات الإسلامية الدكتور رضوان السيد، عن أبرز المشاريع الإصلاحية عبر التاريخ الإسلامي.

وقال رضوان السيد:”في خطتي عينت 7 مشاريع خلال أكثر مائة عام جميعها أرادت مواجهة مسألة الإصلاح الديني أسميتها “سلامة الدين وسلام العالم نحو سردية جديدة في الإسلام”.

وأشار:” حققت الـ 7 مشروعات نجاحات مختلفة لكنها ظلت قاصرة على أن تحقق إصلاحا دينيا ناجزا”.

ولفت إلى أن هذه المشاريع تشمل محاولة الدولة العثمانية من خلال مجلة الأحكام العدلية مشروع استمر من 30 إلى 40 عاما في فترة التنظيمات، ومدرسة محمد عبده ومدرسته وتياره، تشديد الفكر الديني في الإسلام لمحمد إقبال.

وأبان:”عبدالرزاق السنهوري الذي اتبع من جهة إصلاح الدولة العثمانية ومن جهة أخرى محمد عبده ومدرسته ، واشتغل على علاقة الشريعة بما يسمى القانون العام ومن جهة أخرى على تحرير مسألة الإمامة من فكرة الخلافة، وبعد ذلك جاء مشروع التوسيع والتنوير من خلال مقاصد الشريعة من خلال قاصد ابن عاشور”.

وتابع:”التيار المغربي علان الفارسي وصار الآن مشروعا عاما، سادسا: جاء مالك بن نبي في إعادة تكوين الحضارة في فترة ما بعد الموحدين، ومشروعات الدفاع عن الدين والعلاقة بالعالم من خلال المؤسسات الدينية والدول التي تحفزت بعد انتشار الإرهاب مثل رسالات عمان ، ووثيقة مكة المكرمة”.