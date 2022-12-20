أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أن منطقة مكة تقع داخل منطقة الدرع العربي التي تمتاز بتجدد مياهها الجوفية خلال موسم الأمطار والسيول.

وأشار سعيد الغامدي، إلى إنشاء 62 سداً لحفظ مياه السيول؛ منها 4 سدود لتأمين مياه الشرب بطاقة تخزينية 404 ملايين م3، و52 سداً لتأمين المياه للقطاع الزراعي، و6 سدود بشرق محافظة جدة لحماية المدينة من أخطار السيول والحيوانات وحماية الأرواح والممتلكات بإذن الله، وهي سدود: بريمان، دغبج، غليل، غايا، أم حبلين، ومريّخ.

وتابع أن متوسط الأمطار السنوية يبلغ 120 ملم، على السواحل الغربية و300 ملم على محافظة الطائف وميسان، مشيراً إلى وجود 350 بئراً في محافظات منطقة مكة؛ لتأمين المياه للمواطنين بالقرى والهجر