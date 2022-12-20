كشف تقرير حديث أن الطلب على التعليم العالي بالمملكة يرتفع بنسبة تصل إلى 56% في 2030 بعد أن يصل الطلب على التعليم العالي إلى 2.8 مليون مقعد مرتفعاً من 1.97 مليون مقعد في 2022 بزيادة تصل إلى 900 ألف مقعد وبزيادة سنوية ستصل إلى 112 ألف مقعد.

وأوضح تقرير لشركة أبحاث متخصصة في مجال الرعاية الصحية والتعليم أن على القطاع الخاص بالمملكة افتتاح فروع للجامعات العالمية، لا سيما للجامعات التي تضم أكبر عدد من الطلاب السعوديين حالياً.

ويأتي تحول الطلب تماشياً مع رؤية المملكة 2030 على قطاع التعليم العالي في المملكة والنمو المتوقع بحلول عام 2030، ويتناول مجموعة الفرص الجديدة التي يتيحها في السوق والزيادة المرتقبة في مساهمة القطاع الخاص.