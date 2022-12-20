تحدث شيخ سوق وتجار البشوت في الأحساء على محمد القطان، عن بدء الخطوات التنفيذية في تسويق “البشت” الحساوي في الأسواق الأوروبية والأمريكية خلال الأيام القليلة، وذلك تزامنًا مع ارتداء اللاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا التنسيق والإعداد لتصدير كميات من البشوت إلى تلك الدول، مبينا أن البشت، أو كما يسميه البعض «المشلح»، أو «العباءة»، بات حاليًا ملبوسًا عالميًا، وليس مقتصرًا على بعض الدول العربية فقط، وفق “الوطن”.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، زيادة في حجم الطلبات على البشوت، إذ سيصبح ملبوسًا يحرص على اقتنائه وارتدائه الكثير، وبالأخص من السائحين والزوار القادمين إلى الدول العربية.

كما أفاد عاملون وملاك معامل متخصصة في صناعة البشوت في مدن وبلدات الأحساء، أنه تم الاستعانة بطلاب وطالبات، مبتعثين إلى مختلف بلدان العالم لتسويق البشت الحساوي في تلك الدول والمدن العالمية.