كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن 166 منتجًا في القائمة الإلزامية، لمجموعة من القطاعات الإستراتيجية، ليصل إجمالي المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية إلى 576.

وشملت قطاع البناء والتشييد، وقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، وقطاع المستلزمات الطبية، وقطاع مستهلكات النظافة، وقطاع المواد الكيميائية، حيث سيلتزم المتعاقدون مع الجهات الحكومية، بهذه القائمة عند تنفيذ العقود.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، إن الإنفاق الحكومي المتوقّع على هذه القطاعات، يصل إلى ما يُقارب ملياري ريال، يستفيد منه 4000 مصنع وطني، ويُسهم بشكل إيجابي في تنمية المحتوى المحلي، وتمكين المصانع الوطنية.