كشفت شركة الإنماء طوكيو مارين، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات (إدارية، تقنية، مالية)؛ بفروع الشركة في الرياض وجدة والخبر.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي
1- مشرف الاكتتاب الطبي.
‏(Medical Underwriting Supervisor)
2- رئيس الحسابات.
‏(Chief Accountant)
3- مسؤول المبيعات (4 وظائف).
‏(Sale Officer)

4- مدير مساعد إعادة التأمين.
‏(Reinurance Assitant Manager)
5- أخصائي مخاطر.
‏(Risk Specialist)
6- أخصائي دعم التطبيق.
‏(Application Support)
7- مساعد مدير التأمين المصرفي.
‏(Bancassurance Assistant Manager)

مسؤول تقني.
‏(Technical Officer)
9- مدير اكتواري.
‏(Actuarial Manager)
10- مسؤول الامتثال.
‏(Compliance Officer)
11- مدير المشروع.
‏(Project Manager)

وأشارت إلى أن التقديم والاطلاع على وظائف الشركة من خلال موقعها الرسمي .