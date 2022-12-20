كشفت شركة الإنماء طوكيو مارين، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات (إدارية، تقنية، مالية)؛ بفروع الشركة في الرياض وجدة والخبر.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي

1- مشرف الاكتتاب الطبي.

‏(Medical Underwriting Supervisor)

2- رئيس الحسابات.

‏(Chief Accountant)

3- مسؤول المبيعات (4 وظائف).

‏(Sale Officer)

4- مدير مساعد إعادة التأمين.

‏(Reinurance Assitant Manager)

5- أخصائي مخاطر.

‏(Risk Specialist)

6- أخصائي دعم التطبيق.

‏(Application Support)

7- مساعد مدير التأمين المصرفي.

‏(Bancassurance Assistant Manager)

مسؤول تقني.

‏(Technical Officer)

9- مدير اكتواري.

‏(Actuarial Manager)

10- مسؤول الامتثال.

‏(Compliance Officer)

11- مدير المشروع.

‏(Project Manager)

وأشارت إلى أن التقديم والاطلاع على وظائف الشركة من خلال موقعها الرسمي .