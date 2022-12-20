كشفت شركة الإنماء طوكيو مارين، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات (إدارية، تقنية، مالية)؛ بفروع الشركة في الرياض وجدة والخبر.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي
1- مشرف الاكتتاب الطبي.
(Medical Underwriting Supervisor)
2- رئيس الحسابات.
(Chief Accountant)
3- مسؤول المبيعات (4 وظائف).
(Sale Officer)
4- مدير مساعد إعادة التأمين.
(Reinurance Assitant Manager)
5- أخصائي مخاطر.
(Risk Specialist)
6- أخصائي دعم التطبيق.
(Application Support)
7- مساعد مدير التأمين المصرفي.
(Bancassurance Assistant Manager)
مسؤول تقني.
(Technical Officer)
9- مدير اكتواري.
(Actuarial Manager)
10- مسؤول الامتثال.
(Compliance Officer)
11- مدير المشروع.
(Project Manager)
وأشارت إلى أن التقديم والاطلاع على وظائف الشركة من خلال موقعها الرسمي .
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