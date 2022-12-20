وجه متحدث النصر السابق، سعود الصرامي، الشكر لمن فكر في إهداء ميسي العبائة ( المشلح) الإرث الخليجي الخالد، وقدمه بهذا الشكل.

وقال “الصرامي” في حديثه على برنامج “الحصاد الرياضي” المُذاع على قناة 24 الرياضية :” أن العبائة تمثل الرجولة والكرم والضيافة والشجاعة”، موجهًا الشكر لميسي باستقبال هذه العبائة بابتسامة وقبول رائع وفرحة طاغية.”

وأشار إلى أن السعوديين فال حسن على ميسي، لافتًا أنه منذ زيارته للمملكة وتوقيعه عقد مع معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب وكل الأمور الذي يريدها حققها .