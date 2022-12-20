أكد عضو مجلس الشورى إبراهيم النحاس أن توشيح ميسي بـ ” البشت ” يمثل اعتزازا بالعادات والتقاليد وبتنظيم قطر لبطولة كأس العالم.

وقال النحاس :” هذه اللقطة تمثل أرقى أنواع الاعتزاز بعاداتنا وتقاليدنا، إذ أن البشت عادة ما يرتدي في المناسبات الرسمية ومن قبل نخبة المجتمع وكذلك يرتدي في المناسبات والأفراح”.

وأضاف” ومن هذا المبدأ قام سمو أمير دولة قطر بوضع البشت على ميسي اعتزازا بتنظيم قطر لهذه البطولة وبنجاحاتها”.