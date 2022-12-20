أكدت دراسة حديثة أجرتها جامعة ساوث الأسترالية، على إمكانية مساعدة الرمال النقية البشر على التخلص من السمنة؛ حيث تساعد الرمال الذكية في تصنيع جزيئات السيليكا المسامية التي لديها تأثير على عملية امتصاص الجسم للمواد الغذائية.

وذكر المشرف على الدراسة، بول جويس، أن عمل السيليكا المسامية يشبه الإسفنجة الصغيرة، حيث تقوم جزيئاتها بامتصاص الدهون والسكر وإنزيمات الهضم الموجودة في المعدة والأمعاء. وبهذا تحد من كمية الكربوهيدرات والدهون التي يهضمها الجسم ويمتصها.

وقال أن جزيئات السيليكا المسامية تتميز بأن لديها سطحا خارجيا كبيرا، وتأثيرها في عملية امتصاص الغذاء يرتبط بحجمها، مبيناً أن التي يتراوح قطرها بين 6 و10 نانومتر لها تأثير أكبر.

وأشار إلى أنه تمتاز حمية تناول الرمل بأنها دون آثار جانبية، والفكرة المستقبلية ستكون بتحويل مسحوق السيليكا المسامية إلى حبوب وبيعها في الأسواق، بعد إجراء ما يكفي من التجارب لاعتمادها، لأن التجارب الحالية كانت مخبرية.