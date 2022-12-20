تأتي السيارة فلاينج سبير موديل 2023 في قائمة الأرخص سعرًا ضمن طرازات شركة بنتلي، حيث تقدم عبر فئتين من التجهيزات، مع العديد من التقنيات الداخلي التي تتسم بالرفاهية.

وتستمد السيارة قوتها من محرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي، يمكنه انتاج 542 حصانا، وعزم أقصى للدوران 770 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات بتقنية الدفع الكلي، مع سرعة قصوى تصل إلى 318 كم/ساعة.

وتتميز السيارة بالعديد من التجهيزات واللمسات الداخلية الفاخرة، مثل أنظمة الصوت والترفيه، مع شاشة عرض البيانات والخرائط، إلى جانب شاشة عرض الوسائط المتعددة وبرامج الترفيه، ومقاعد بخاصية التبريد والتدفئة.

وتتوفر السيارة بنتلي فلاينج سبير موديل 2023 من 825 ألف ريال حتى مليون و375 ألف ريال.