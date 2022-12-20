أفادت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب “العمال” الحاكم، كيم يو جونغ، اليوم الثلاثاء، بأن المشككين في قدرات صواريخ كوريا الشمالية سيعلمون قريبًا ما يمكن أن تفعله تلك الصواريخ.

وأدان مجلس الأمن الوطني في كوريا الجنوبية من قبل، إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية جديدة، يوم الأحد الماضي، مُشيرًا إلى أنها انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وفي السياق، قامت شقيقة كيم جونغ أون باستنكار تصريحات خبراء أجانب لم يكشف عن أسمائهم شككوا في أن أنظمة الأقمار الصناعية، التي اختبرتها كوريا الشمالية، لافتةً أن بلادها لا تخشى العقوبات .