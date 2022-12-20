وصل منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس حاملين كأس العالم عقب الفوز في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في المواجهة التي أقيمت على ملعب “لوسيل” بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشهد وصول أبطال العالم إلى بوينس أيرس تواجد أعداد غفيرة من الجماهير لتحية أبطال المنتخب الأرجنتيني والاحتفاء بالبطولة التاريخية

واحتفل لاعبو الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي مع الجماهير والمشجعين في بوينس أيرس بالفوز بلقب كأس العالم.

فيديو | استقبال رسمي وشعبي لأبطال العالم منتخب #الأرجنتين 🇦🇷 لحظة وصولهم بوينس أيرس#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/z6iCooaZIu — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) December 20, 2022