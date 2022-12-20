تعتبر سيارة شيفروليه بولت الكهربائية 2023 في المملكة، واحدة من سيارات العلامة الأمريكية الأكثر تميزاً بين أسطولها،خاصة للراغبين في امتلاك سيارة كهربائية بالكامل صغيرة.

وشملت السيارة واجهة وحشية بفضل تصميم المصابيح الأمامية النحيف والحاد، والذي عزز نظرة السيارة الهجومية، كذلك تأتي مزودة بمصابيح قيادة نهارية تعمل بتقنية LED مع إنارة متميزة، ومصابيح رئيسية بتقنية LED مع ميزة تشغيل/إطفاء أوتوماتيكي، فيما جاءت المصابيح الخلفية تعمل يتقنية LED.

وتتوفر سيارة شيفروليه بولت الكهربائية 2023 في المملكة بمجموعة متميزة من الألوان، نذكر منها: الأسود المعدني والأزرق المعدني والازرق الفاتح المعدني والأحمر الداكن والرمادي المعدني وفضي معدني وأبيض.

وجاء محرك سيارة شيفروليه بولت الكهربائية بقوة 200 حصان وعزم دوران 360 نيوتن متر وتتم التسارع من 0 – 100 كم/ س في 7.8 ثانية، بينما المدى الكهربائي لسيارة بولت EUV هو 453 – 547 كيلومتر بالشحنة الكاملة حسب تقديرات دورة القيادة الأوروبية الجديدة.

وتظهر شاشة السائق المدى المتوقع وكيف يمكن أن تؤثر عوامل محددة على المدى، فيما تكلفة شحن السيارة بالكامل يكلف نحو 12 ريال باعتبار سعر الكيلوواط للكهرباء الحالي (18 هللة)، بينما سعر سيارة شيفروليه بولت الكهربائية 2023 فئة LT تبدأ من 189,400 ريال، فيما سعر سيارة شيفروليه بولت الكهربائية 2023 فئة Premier تبدأ من 198,400 ريال.