أدانت هيئة المحلفين المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين بالاغتصاب، وهي ثاني إدانة للرجل الذي كان واحدا من أبرز صانعي الأفلام في هوليوود .

وأدين واينستين بارتكاب جريمة الاغتصاب وهتك عرض امرأة واحدة، فيما برأته هيئة المحلفين من التهم المتعلقة بضحية ثانية مزعومة.

ولم تتوصل هيئة المحلفين إلى حكم بشأن اتهامه بالاغتصاب من قبل جنيفر سيبل نيوسوم زوجة حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم، وكذلك اتهامات تتعلق بامرأة واحدة أخرى.

وكان واينستين (70 عاما) قد أدين بسوء سلوك جنسي في نيويورك في فبراير 2020. وتم ترحيله من نيويورك إلى سجن في لوس انجلوس في يوليو 2021.