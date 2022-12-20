كشفت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف لذوي الخبرة بمطاري (الرياض) و (الدمام).

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير مكتب الهيئة في مطار الملك فهد، ومدير مكتب الهيئة في مطار الملك خالد.

وأشارت إلى التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/26هـ الموافق 2022/12/20م، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) هنــــــــــا