زينت صورة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا مرتديا غترة وعقال شوارع الأرجنتين احتفاءاً بالفوز بكأس العالم قطر 2022

ووصل منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس اليوم الثلاثاء حاملين كأس العالم عقب الفوز في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في المواجهة التي أقيمت على ملعب “لوسيل” بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشهد وصول أبطال العالم إلى بوينس أيرس تواجد أعداد غفيرة من الجماهير الأرجنتينية في كافة الشوارع احتفالا بالفوز بلقب كأس العالم.