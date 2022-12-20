أدلى الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بإفادته اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ الإطاحة به أمام القضاء، معترفًا أنه قائد ومفجر ثورة الانقاذ الوطني.

وقال “البشير” أمام المحكمة:” أتحمل كل المسؤولية عما تم في 30 يونيو”، مُشيرًا إلى أن الاعتراف هو سيد الأدلة.

وأضاف:” كنت أتابع محاولات هيئة الاتهام بإثبات هذه التهمة بتقديم فيديوهات وشهود اتهام وأسمع واستمتع”، مؤكدًا إنه لم يكن لأي عضو في مجلس قيادة الثورة أي دور في أحداث 30 يونيو 1989.

وأفاد بأنه عمل عسكري بحت ولم يشارك أي مدني في التخطيط أو التنفيذ”، لافتًا أن مذكرة ضباط القوات المسلحة كانت بداية لسقوط الحكومة في العام 1989.