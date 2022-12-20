أوضح المهندس عبد الرحمن الجهني كيفية التعامل مع العدادات الكهربائية المنزلية، مبيناً هل تتحمل العدادات الظروف المناخية المختلفة؟

وقال الجهني ‘”العدادات الكهربائية المنزلية تتحمل الظروف المناخية بمختلف أنواعها وخاصة هطول الأمطار، وذلك لأن العدادات تمر بعدة تجارب في المصنع لبيان قوة تحملها وجودتها”.

وأضاف ” يتم التعامل معها عن طريق طلب خدمة للمشترك وتوصيل كابل إلى المنزل بالجزء المخصص له ويتم له صيانة دورية فضلا عن طريقة إعداد خاصة بالقراءة إذا تطلب الأمر “.

وتابع” العدادات مرت بثلاث مراحل من التطور حيث أن الجيل الثالث له هو الإلكتروني الرقمي الذكي وهو أكثر العدادات جودة وأمان، كما إنها تستخدم لأي حمل موصل بمنظومة الطاقة سواء سكني أو زراعي أو غيره”.

#صباح_السعودية | كيف يتم التعامل مع العدادات الكهربائية المنزلية؟ وهل العدادات تتحمل الظروف المناخية المختلفة؟ م. عبدالرحمن الجهني يوضح ذلك. #قناة_السعودية pic.twitter.com/OlZNfhP2b9 — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 20, 2022