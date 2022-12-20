تحدث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، عن إمكانية إقامة بطولة كأس العالم لمدة عامين، بدلاً من 4 سنوات.

وقال “جياني” مازحًا خلال مقابلة تليفزيونية:”ربما نسأل الأرجنتينيين حول ما إذا كان من الممكن إعادة كأس العالم، لإقامة البطولة بعد أسبوعين، وليس كل عامين أو أربعة”.

وأضاف :” يجب أن نعمل على إيجاد كيفية إقامة البطولة على فترات متقاربة، بدلا من أن يقضي اللاعبون أغلب الوقت مع الأندية وليس مع منتخباتهم الوطنية”.

وتابع إنفانتينو :” يجب إقامة بطولة كأس العرب مجددا، لخلق مزيد من التنافسية بين البلدان، لتحسين مستوى اللعبة.”