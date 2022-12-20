توصل فريق من باحثي جامعة بون الألمانية إلى آلية معينة في الدماغ يمكنها كشف العلاقة بين ضعف أو فقدان الذاكرة ومرض الصرع.

وأجريت دراسة على الفئران لفهم تلك العلاقة، ومن خلال دراسة الخلايا العصبية في منطقة “الحُصين” في الدماغ، والتي تلعب دورًا حيويًّا فيما يتعلق بالذاكرة، وخاصة الذاكرة المكانية، إذ تحتوي تلك المنطقة على ما يُعرف بخلايا المكان.

وجد الباحثون أن منطقة الحصين في الفئران تحتوي على نحو مليون خلية مكانية مختلفة، وتلك الخلايا بدورها تعتمد على تشعبات تتخللها تشابكات عصبية ترتبط بما يتلقاه الدماغ من معلومات وإشارات من الحواس تحفز ما يشبه النبضات الكهربائية عند العمل على معلومات مختلفة تتعلق بالمكان أو الموقع.

ولاحظ الباحثون في حالة الفئران المصابة بالصرع أن الخلايا المكانية تكون ضعيفة وتؤثر سلبًا على تحفيز تلك النبضات، مقارنة بغيرها من الفئران السليمة، كما تكون المعلومات المُخزنة أقل تحديدًا.

وأفاد “نيكولا ماسالا”، البروفيسور المسؤول عن الدراسة “تمكنت نتائج دراستنا من كشف أن الفئران المصابة بالصرع، كان لديها مشاكل أكبر في التمييز بين الأماكن المألوفة وغير المألوفة

وتوفر الدراسة إمكانية محتملة لإنتاج أدوية جديدة تساعد في استرجاع الذاكرة لدى مرضى الصرع أو تحسينها .