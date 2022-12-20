أقدم عروسان مجنونان بكرة القدم على الاحتفال بكأس العالم لهذا العام من خلال ارتداء قمصان ميسي ومبابي أثناء عقد الزواج في حفل زفافهما، ثم تسابق الزوجان إلى المنزل لمشاهدة المباراة النهائية.

ويعد العريس من أشد المعجبين بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، في حين أن العروسة من أشد المشجعين لفريق كرة القدم الفرنسي بقيادة مبابي، فيما أحب الثنائي كرة القدم كثيرًا لدرجة أنهما لم يختاروا فستان الزفاف التقليدي وبدلاً من ذلك اختاروا ارتداء قمصان كرة القدم الفرنسية والأرجنتينية التي تحمل أسماء ميسي ومبابي.

وتزوج العروسان، قبل ساعات من لقاء الفريقين في استاد لوسيل القطري يوم الأحد 18 ديسمبر ، في حفل أقيم في مدينة كوتشي بولاية كيرالا الهندية، وكانا يرتديان القمصان الجيرسيه على مجوهراتهم وملابس الزفاف التقليدية.

وسارع الزوجان خلال حفل الاستقبال وحفل الزفاف للعودة إلى منزل ساشين في ثيروفانانثابورام على بعد 128 ميلًا في الوقت المناسب لمشاهدة المباراة النهائية.