أكد المستشار القانوني البراء حسين، أنه عند حدوث الأخطاء الطبية تنتقل مباشرة إلى القضاء العام، ويتم النظر إليها من قبل قضاة مختصين في الأخطاء الطبية المهنية
وقال “حسين ” خلال حديثه على برنامج اليوم المُذاع على قناة الإخبارية :” أنه بعد النظر في الأخطاء الطبية من قِبل القضاه تتم التسوية بين أطراف الدعوة وإن لم يوفقوا في أطراف الدعوة ترفع مباشرة إلى المحكمة .
وأشار إلى أن القضاء الذين كانوا في لجان سابقة عادوا الآن إلى المحكمة؛ بالإضافة إلى أنه من اختصاصات المحكمة هناك 8 دوائر في الدرجة الأولى، كل دائرة ثلاثية أي بها ثلاثة قُضاه متخصصين في الأخطاء الطبية المهنية.”
فيديو | المستشار القانوني البراء حسين:
عند حدوث الأخطاء الطبية تنتقل مباشرة إلى القضاء العام، ويتم النظر إليها من قبل قضاة مختصين في الأخطاء الطبية المهنية
#برنامج_اليوم pic.twitter.com/9a5WWFhwa5
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 20, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً