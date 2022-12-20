أكد المستشار القانوني البراء حسين، أنه عند حدوث الأخطاء الطبية تنتقل مباشرة إلى القضاء العام، ويتم النظر إليها من قبل قضاة مختصين في الأخطاء الطبية المهنية

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وقال “حسين ” خلال حديثه على برنامج اليوم المُذاع على قناة الإخبارية :” أنه بعد النظر في الأخطاء الطبية من قِبل القضاه تتم التسوية بين أطراف الدعوة وإن لم يوفقوا في أطراف الدعوة ترفع مباشرة إلى المحكمة .

وأشار إلى أن القضاء الذين كانوا في لجان سابقة عادوا الآن إلى المحكمة؛ بالإضافة إلى أنه من اختصاصات المحكمة هناك 8 دوائر في الدرجة الأولى، كل دائرة ثلاثية أي بها ثلاثة قُضاه متخصصين في الأخطاء الطبية المهنية.”