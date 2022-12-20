علق رئيس ‎فيفا جياني أنفانتينو عن الاحتجاج الحاد الذي واجهه به لاعب منتخب ‎المغرب أشرف حكيمي في ممر الملعب عقب مباراة الترتيب ضد كرواتيا

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم :” أنا أحب أشرف حكيمي، إنه لاعب عظيم، كما أنه جاء واعتذر عما بدر منه، كما أنه في أوقات ما قد تقول أشياء لا ترغب في قولها”.

وأضاف ” أعتقد أنه يجب أن نركز أفضل على الأداء الرائع الذي قدمه المغرب في كأس العالم، إذ أن منتخب المغرب لعب كرة قدم بشكل عظيم ويجب أن نثني على ذلك وكذلك المدرب الذي استطاع أن يقود فريقه للعب بشكل مميز في كأس العالم “.