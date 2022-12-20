أصيب ما لا يقل عن 36 شخصًا ، 11 منهم في حالة حرجة بعد أن ضربت مطبات هوائية شديدة الطائرة AP-HNN التي كانت في طريقها إلى هونولولو، هاواي
ووثق مقطع فيديو للمسافرين المصابين بجروح من خفيفة إلى متوسطة، بالإضافة إلى خسائر بسيطة في مطبخ الطائرة .
والجدير بالذكر أن المطبات الهوائية تحدث بشكل متكرر في رحلات الطيران، وتسبب الدوار أو عدم الراحة لمعظم الركاب، ولكنها في الواقع حدث عادي في الرحلات الجوية.
أصيب ما لا يقل عن 36 شخصًا ، 11 منهم في حالة حرجة بعد أن ضربت مطبات هوائية شديدة الطائرة AP-HNN والتي كانت في طريقها إلى هونولولو ، هاواي#اخبار_الطيران ✈️ pic.twitter.com/53jUo8HHle
— عشاق عالم الطيران (@AviationWG) December 19, 2022
اللهم أكفنا شر مطبات الأرض و السماء ونحن ماشون او محلقون.