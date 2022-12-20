أصيب ما لا يقل عن 36 شخصًا ، 11 منهم في حالة حرجة بعد أن ضربت مطبات هوائية شديدة الطائرة AP-HNN التي كانت في طريقها إلى هونولولو، هاواي

ووثق مقطع فيديو للمسافرين المصابين بجروح من خفيفة إلى متوسطة، بالإضافة إلى خسائر بسيطة في مطبخ الطائرة .

والجدير بالذكر أن المطبات الهوائية تحدث بشكل متكرر في رحلات الطيران، وتسبب الدوار أو عدم الراحة لمعظم الركاب، ولكنها في الواقع حدث عادي في الرحلات الجوية.