أوضح أخصائي الطوارئ الدكتور محمد السكران، أهم أعراض انخفاض السكر وكيف نفرِّق بين الجلطة الدماغية والقلبية.

وقال الدكتور محمد السكران، عبر برنامج “صباح السعودية”، أن أعراض انخفاض السكر: رعشة، غثيان، جوع، تعرق، وهو أكثر خطورة من حالات ارتفاع السكر، فيما يتم عمل الإسعافات الأولية في تلك الحالة بتناول أي شيء يحتوي على السكر.

وأشار إلى أن الجلطة الدماغية والقلبية لديها 3 أعراض مشتركة، وهي حينما تتحدث مع المريض تجد لديه صعوبة في النطق ويتحدث بكلام غير مفهوم، وصعوبة في الرؤية بإحدى العينين، بينما من لديه صداع شديد لم يسبق أن يمر به في حياته فيكون يعاني من جلطة دماغية.