أوضح استشاري جراحة الأنف و مناظير الجيوب الأنفية الدكتور براهيم الصميلي أنه تضاعفت نسب ابتلاع العملات الرقمية عند الأطفال بعد تحويل العملات من ورقية إلى معدنية.

وقال الصميلي :” في الفترة السابقة كان حالتين فقط، بينما في المجموعة التالية كان مجموع الحالات ٨٣ حالة ما يعني تضاعف الحالات أكثر من أربعين ضعف”.

وأضاف ” في حال ابتلع الطفل عملة معدنية يجب على الأهل التوجه بسرعة إلى أقرب مستشفى لفعل اللازم وانقاذ الحالة”.