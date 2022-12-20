أوضح استشاري جراحة الأنف و مناظير الجيوب الأنفية الدكتور براهيم الصميلي أنه تضاعفت نسب ابتلاع العملات الرقمية عند الأطفال بعد تحويل العملات من ورقية إلى معدنية.
وقال الصميلي :” في الفترة السابقة كان حالتين فقط، بينما في المجموعة التالية كان مجموع الحالات ٨٣ حالة ما يعني تضاعف الحالات أكثر من أربعين ضعف”.
وأضاف ” في حال ابتلع الطفل عملة معدنية يجب على الأهل التوجه بسرعة إلى أقرب مستشفى لفعل اللازم وانقاذ الحالة”.
فيديو | استشاري جراحة الأنف و مناظير الجيوب الأنفية د.إبراهيم الصميلي:
تضاعفت نسب ابتلاع العملات الرقمية عند الأطفال بعد تحويل العملات من ورقية إلى معدنية#برنامج_اليوم pic.twitter.com/BfcKZ7gkTo
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 20, 2022
اللهم لاتآخذنا
كيف نبتلع عملة رقمية