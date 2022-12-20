توفي شاب مصري يدعى مصطفى، بعد تعرضه لأزمة قلبية عقب فوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفرنسي والتتويج بكأس العالم.

واحتفل مصطفى قبل وفاته بفوز الأرجنتين وكتب على صفحته الشخصية على “فيسبوك”، قائلاً:” هتفضل أحلى ذكرى في حياتي”.

وانهالت التعليقات بعد وفاته على المنشور داعيين الله عز وچل أن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، بينما قال أحد أصدقائه:”لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، مصطفى عبد العال كان معانا إمبارح وتوفى بسكتة قلبية”.

وأشار عدد من أصدقاء المتوفي، على موقع التواصل الاجتماعي، إلى أن مصطفى ذهب أمس لمشاهدة نهائي كأس العالم في منطقة وسط البلد بمصر رفقة عدد من أصدقائه، وبفوز الأرجنتين وتحقيق نجمه المفضل ميسي لكأس العالم، أصيب بأزمة قلبية من شدة الفرح، وتم نقله على الفور إلى مستشفى العجوزة، وفور وصوله إلى المستشفى، لفظ أنفاسه الأخيرة.