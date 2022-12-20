أكد متحدث فريق “عين على الصحراء” إبراهيم الربعي، اليوم الثلاثاء، أنه يجب الإبلاغ عن “مكان وجهتك ووقت عودتك” لأصدقائك وأقاربك، وعند التعطل أو الضياع “لا تغادر مركبتك مهما طالت مدة بقائك”.

وقال إبراهيم الربعي، خلال برنامج “اليوم” عبر قناة “الإخبارية”، أنه يجب تجهيز المركبة والتأكد من جاهزيتها، واصطحاب جميع الأجهزة المساندة الخاصة بالملاحة، وأجهزة النداء.

وأشار إلى ضرورة التزود بالماء والطعام الكافييْن للرحلة بأكثر من الحاجة، واختيار المكان المناسب بعيدًا عن مجاري الأودية والسيول، مناشدًا بالبقاء في السيارة في حال تعطلها مهما كانت المدة والهدوء وعدم التوتر؛ لتسهيل العثور عليه.