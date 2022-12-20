أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة

1- عالم أبحاث الذكاء الاصطناعي:

– درجة الماجستير أو الدكتوراه في تخصص (الرياضيات، علوم الحاسب، الذكاء الاصطناعي، الإحصاء) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

2- مهندس ذكاء اصطناعي:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الرياضيات، علوم الحاسب، الهندسة الكهربائية، علم البيانات) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من اليوم وذلك من خلال المواقع

1- عالم أبحاث الذكاء الاصطناعي: هنا

2- مهندس ذكاء اصطناعي: هنا