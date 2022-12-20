أوضح مدير عام برنامج أشباه الموصلات السعودي الدكتور أحمد الفيفي أن المملكة تعمل على توطين صناعة “أشباه الموصلات”.

وقال الفيفي :” هذه الصناعات تطلب سلاسل إمداد موثوقة ورقائق إلكترونية، وكي نضمن ألا تتأثر صناعتنا المستقبلية والاستراتيجية بسلاسل الإمداد واي تذبذب فيها لابد أن يكون لدى المملكة استقلال ولديها القدرة على صناعة اشباة الموصلات”.

وأضاف ” الرقائق الإلكترونية” أصبحت ميدان المنافسة بين كبرى الاقتصادات في العالم ، كما تعد من أكبر الصناعات حول العالم”.

فيديو | مدير عام برنامج أشباه الموصلات السعودي د. أحمد الفيفي: تعمل المملكة على توطين صناعة "أشباه الموصلات" #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/SN90Qgg4N7 — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 20, 2022