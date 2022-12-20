واصل المتظاهرون الإيرانيون الاحتجاجات في كل من طهران وكرج ورشت ومشهد، وأغلقوا الشوارع مرددين الشعارات المناهضة للنظام الإرهابي ومرشده الأعلى.

وأحرق محتجون مقرا للباسيج وصورة للهالك قاسم سليماني في مدينة قم، حيث انطلقت تظاهرات ليلية مساء أمس واستمرت حتى اليوم الثلاثاء.

وردد الإيرانيون هتافات من الشرفات والنوافذ ضد النظام الإيراني، إذ تعالت الأصوات بشعارات “الموت للديكتاتور” و”الموت لخامنئي”، و”الموت للحرس الثوري” و”الموت للباسيج” و”داعشنا هو الباسيج والحرس الثوري الإيراني”.

يأتي ذلك رغم محاولات القمع التي يمارسها النظام على شعبه، للسيطرة على الاحتجاجات التي انطلقت منذ وفاة مهسا أميني في سبتمبر الماضي بسبب الحجاب الإجباري.