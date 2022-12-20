انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي تحدي غذائي يسمى “حمية الأسد” ، حيث يتقيد الأفراد بوجبات الطعام وتناول منتجات اللحوم والكبد والملح والماء فقط لمدة 30 يوما، ومن ثم العودة التدريجية للنظام الغذائي العادي.

وأدعى الممارسون لهذا التحدي أن هذا النوع من الحمية يعالج العديد من المشكلات الصحية دون حاجة للأدوية.

ويعود أصل هذه الحمية إلى مخرجة برنامج بودكاست الكندية ميخائيلا بيترسون، حيث وضعتها لأول مرة في عام 2018، وذلك حتى تعالج نفسها من مرض التهاب المفاصل المزمن الذي أصابها وهي في سن السابعة.

وذكرت بيترسون أنها شعرت بتحسن كبير، عندما اتبعت هذه الحمية، حيث تحسنت مفاصلها وتوقف الألم، كما توقفت عن تناول الأدوية”، فيما حذر مختصون من اتباع هذه الحمية، مضيفين أن هذا النظام لا يستند لحقائق علمية تفيد بأنه يساعد في تحسين الصحة.