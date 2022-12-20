وثق مقطع فيديو لقطة تاريخية للملك فهد بن عبدالعزيز وهو يشرف حفل تخرج المتطوعين عام ١٩٩٠م أثناء حرب ‎تحرير الكويت.

وبين الفيديو الملك فهد بن عبدالعزيز لحظة استقباله في معهد قوات الدفاع الجوي، بحضور عدد من المسؤولين.

كما سجلت اللقطات الملك فهد هو يشاهد العروض العسكرية للخريجين وكان من ضمنهم الأمير ‎عبدالعزيز بن فهد آنذاك.