وثق مقطع فيديو لقطة تاريخية للملك فهد بن عبدالعزيز وهو يشرف حفل تخرج المتطوعين عام ١٩٩٠م أثناء حرب تحرير الكويت.
وبين الفيديو الملك فهد بن عبدالعزيز لحظة استقباله في معهد قوات الدفاع الجوي، بحضور عدد من المسؤولين.
كما سجلت اللقطات الملك فهد هو يشاهد العروض العسكرية للخريجين وكان من ضمنهم الأمير عبدالعزيز بن فهد آنذاك.
#الملك_فهد_بن_عبدالعزيز
رحمه الله تعالى
يشرف حفل تخرج المتطوعين
عام ١٩٩٠م أثناء حرب #تحرير_الكويت
وكان من ضمن الخريجين
الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد
حفظه الله وأدام عزه🇸🇦.#تاريخ_ملوكنا_آل_سعود pic.twitter.com/AjgVXXhi3p
— خالد بن الشيخ (@K_binalshikh) December 19, 2022
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