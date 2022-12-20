أكد الشيخ عبدالسلام السليمان أن بعض الناس يعتقد أن صلة الرحم هي مجرد الاتصال أو الزيارة لقريبه .

وأوضح أن صلة الرحم المقصود بها الإحسان إلى الرحم والمودة والمحبة والنظر في حاجات أقاربه وليس فقط بالاتصال أو الزيارة فهناك صلة بالزيارة وصلة بالمال وصلة بقضاء حاجاتهم والنفع لهم وصلة بإرسال رسالة لهم والأصل هو الإحسان.

وتابع أن البعض يكون واصل من ناحيته الاتصال ولكنه قاطع عندما يذهب لأقاربه ويتسبب لهم في المشاكل والإساءة لهم والتحدث عن الخصومة بين أهله لأنه بذلك يقطع الرحم.