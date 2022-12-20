قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، “نزاهة”، مازن الكهموس، إن إقرار اتفاقية مكة المكرمة بين دول منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الفساد تهدف لتبادل المعلومات وملاحقة المتورطين في الفساد.

وأكد أن هذه الاتفاقية تؤسس لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد على المستويين الأقليمي والدولي من خلال توفير نطاق قانوني لتبادل المعلومات،وفقا لقناة الإخبارية.

وأضاف أن الاتفاقية ستسهل الكشف عن جرائم الفساد والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها بما يسهم في استرداد الموجودات العامة المسروقة وإعادتها لبلدانها الأصلية.