علق متحدث الهيئة العامة للنقل صالح الزويد على مبادرة دعم الشباب والفتيات السعوديين العاملين بتطبيقات توصيل الطلبات بـ 3000 ريال شهرياً.

وأوضح أن شروط الاستفادة من المبادرة أن يكون المتقدم سعوديًّا وغير موظف متقاعد، وألا يكون على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص، أو طالبًا منتظمًا، أو لديه عمل خاص، أو ممن يستفيدون حاليًّا من أحد برامج الدعم المقدمة من “هدف” لدعم التوظيف، ويشترط أن يحصل المتقدِّم على وثيقة “عمل حر” عبر التسجيل في البوابة الوطنية للعمل الحر .

وأضاف أن الفرص متاحة للجميع وتطبيقات التوصيل توفر عدد كبير من الوظائف للشباب ونستهدف تحفيز السعوديين والسعوديات الراغبين في العمل .

الهيئة العامة للنقل تدعو الشباب والفتيات السعوديين إلى الاستفادة من برنامج دعم العمل الحر في "تطبيقات توصيل الطلبات" .. ومتحدث الهيئة صالح الزويد يعلق @alzowayeed@Saudi_TGA#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Aqqh5YGb2Q — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 20, 2022