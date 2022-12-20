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الثلاثاء20 ديسمبر

شاهد .. وصول بعثة منتخب المغرب إلى الرباط وسط استقبال حافل

منذ 2 دقيقة
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شاهد .. وصول بعثة منتخب المغرب إلى الرباط وسط استقبال حافل
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وصلت قبل قليل بعثة المنتخب المغربي رابع العالم بمطار سلا الرباط قادمة من الدوحة بعد الإنجاز التاريخي خلال نهائيات كأس العالم 2022.

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحصد المركز الرابع في بطولة كأس العالم.

وأعلنت دولة المغرب أنه بتعليمات ملكية سامية سيخصص للمنتخب الوطني لكرة القدم استقبال ملكي .

 

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