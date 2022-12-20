شاهد .. وصول بعثة منتخب المغرب إلى الرباط وسط استقبال حافل

وصلت قبل قليل بعثة المنتخب المغربي رابع العالم بمطار سلا الرباط قادمة من الدوحة بعد الإنجاز التاريخي خلال نهائيات كأس العالم 2022.

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحصد المركز الرابع في بطولة كأس العالم.

وأعلنت دولة المغرب أنه بتعليمات ملكية سامية سيخصص للمنتخب الوطني لكرة القدم استقبال ملكي .