شاهد .. وصول بعثة منتخب المغرب إلى الرباط وسط استقبال حافل

وصلت قبل قليل بعثة المنتخب المغربي رابع العالم بمطار سلا الرباط قادمة من الدوحة بعد الإنجاز التاريخي خلال نهائيات كأس العالم 2022.
وحقق المغرب إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحصد المركز الرابع في بطولة كأس العالم.
وأعلنت دولة المغرب أنه بتعليمات ملكية سامية سيخصص للمنتخب الوطني لكرة القدم استقبال ملكي .
#يحدث_الآن | بعثة رابع العالم منتخب #المغرب 🇲🇦 تصل إلى الرباط وسط استقبال حافل#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/8zNIxIRqWf
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) December 20, 2022
لحظة خروج لاعبي منتخب #المغرب "رابع العالم" من الطائرة مع عائلاتهم بعد وصولهم إلى #الرباط #قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @FRMFOFFICIEL @EnMaroc pic.twitter.com/579pesbYKo
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 20, 2022
عاجل: وصول طائرة منتخب المغرب إلى مطار الرباط#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @FRMFOFFICIEL @EnMaroc pic.twitter.com/b5KqGW3uOw
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 20, 2022
فيديو | احتفال شعبي كبير يحظى به منتخب #المغرب 🇲🇦 لحظة وصوله إلى الرباط بعد أن حقق المركز الرابع في #كأس_العالم_FIFA#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/8h2eAJojMQ
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) December 20, 2022
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