أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان انطلاق تحدي المدن الذكية سمارتاثون، بجوائز بقيمة مليون ريال.
وأضافت أن التحدي يهدف لابتكار حلول تقنية تساهم في الحد من التشوه البصري وبناء مدن حضارية تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن التحدي ينطلق بتنظيم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.
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#سدايا تطلق اليوم مع شركائها @saudimomrah و @amanatalriyadh و @rcrcsa تحدي المدن الذكية #سمارتاثون
— SDAIA (@SDAIA_SA) December 20, 2022
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