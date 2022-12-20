بدت ملامح السعادة والافتخار على ملامح لاعب المنتخب المغربي، عبدالرزاق حمدلله بعدما شاهد الاستقبال الحافل لمنتخب المغرب لحظة وصوله إلى الرباط.

وتجمهرت العديد من المغاربة من أجل الاحتفاء بلاعبي منتخبهم الذي خاض منافسات كأس العالم حتى وصل، لأول مرة في تاريخه، الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم.

يذكر أن منتخب المغرب حقق المركز الرابع في كأس العالم FIFA بعد خسارته أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف.