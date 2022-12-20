أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل برتبة (جندي أول – جندي).

وأوضحت مكافحة المخدرات أن الوظائف المتوفرة هي:

1- جندي:

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- جندي أول:

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + مؤهل علمي معتمد لمدة سنة فأكثر.

– دورة معتمد (دبلوم – بكالوريوس) في تخصص (الإحصاء).

وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن الشروط المطلوبة هي:

1- أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

2- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

3- أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

4- أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.

5- أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

6- ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

7- أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

8- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

وأضافت أن التقديم سينتهي يوم الخميس بتاريخ 1444/05/28هـ الموافق 2022/12/22م، ويمكن التقديم عبر هذا الرابط

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