أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل برتبة (جندي أول – جندي).
وأوضحت مكافحة المخدرات أن الوظائف المتوفرة هي:
1- جندي:
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2- جندي أول:
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + مؤهل علمي معتمد لمدة سنة فأكثر.
– دورة معتمد (دبلوم – بكالوريوس) في تخصص (الإحصاء).
وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن الشروط المطلوبة هي:
1- أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.
2- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
3- أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
4- أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.
5- أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.
6- ألا تكون متزوجة من غير سعودي.
7- أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.
8- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.
وأضافت أن التقديم سينتهي يوم الخميس بتاريخ 1444/05/28هـ الموافق 2022/12/22م، ويمكن التقديم عبر هذا الرابط
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