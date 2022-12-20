كشف تقرير عن أسوأ اللاعبين في بطولة كأس العالم 2022، والتي أقيمت في قطر، وتوج بلقبها المنتخب الأرجنتيني.

وتصدر نجم منتخب ويلز غاريث بيل، قائمة اللاعبين الأسوأ في المونديال، إضافة إلى الحارس الويلزي هينيسي في حراسة المرمى، وفي الدفاع البولندي مات كاش، والإيراني كنعاني، والقطري خوخي بوعلام والبلجيكي يانيك كاراسكو، بحسب “ليكيب الفرنسية”.

واختارت في خط الوسط البولنديين بيليك وزيلينسكي، بالإضافة إلى السنغالي كريبل دياتا والدنماركي سكوف أولسن، وتواجد الكوستاريكي كونتريراس والويلزي غاريث بيل في خط الهجوم.