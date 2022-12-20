قال المتخصص في مجال البناء، ناصر الراجحي، إنه ينصح بشراء البيوت المستعملة لضمان تجاوز مرحلة المشاكل التي تظهر بعد البناء.

وأوضح أن المنازل بعد مرور 5 أو 6 سنوات من البناء يكون قد اتضح مشاكلها، وبالتالي فإذا عثر الفرد على منزل قديم ووجد أنه مناسب له ولاحتياجاته ويمكن تجديده بتكاليف في إمكانياته فعليه أن يشتريه،وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”.

وأكد أنه من الصعب فحص أساسات البناء لمعرفة جودتها، مضيفا أن معرفة ذلك تتطلب حفر وهذا قد يكون أمر صعب وبتكاليف كبيرة.