علقت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا على القبض عليها والتحقيق معها في قضية غسيل أموال، وذلك عبر فيديو لها عبر انستجرام.

وقالت ستيفاني صليبا في الفيديو، إنها واجهت ظلم كبير، ولكنها على يقين وبثقة بأن حقها سيعود قريبا موضحة:” حقي هيرجع وضميري مرتاح”.

وأضافت ستيفاني صليبا:” واجهت ظلم كبير وبثقة وقوة وضميري مرتاح.. معنديش حاجة أخاف منها.. والوقت كفيل إنه يبين الحق.. الظلم مش هيدوم والحق هيرجع”.

وقدمت ستيفاني صليبا الشكر لعائلتها وأصدقائها وكل المقربين منها بعد دعمهم لها في محنتها حيث قالت:” في ناس عاوزه تشوه سمعتي ويكذبوا ويفتروا عليا.. بس أنا مش هرد عليهم.. وكل واحد عنده أجندة خاصة فيه”.