أكد المحامي خالد أبو راشد، أن أي تهديد وإٍساءة للمرأة سواء جسدية أو لفظية، يعتبر جريمة تستوجب العقوبة.

وقال أبو راشد خلال برنامج “ياهلا”: “في نظام الحماية من الإيذاء يتحدث عن الإساءة النفسية، وأصبح عليها عقوبات غرامة كحد أدنى 5 آلاف ريال و50 ألف كحد أقصى وسجن لا يقل عن شهر ولا يزيد عن سنة وهذا حق عام، ولا يزال هناك حق خاص للمرأة”.

وحول طرق إثبات تعرض المرأة لإساءة نفسية، حتى لو عن طريق رسائل عبر وسائل التواصل، وفقاً لأنظمة حماية المرأة، قال: “الإثبات قد يكون من خلال الشهود، أو كاميرات وثقت الإيذاء، أو تحليف اليمين، وقد يكون التهديد من خلال الرسائل وهذا من وسائل الإثبات”،موضحا أن رسائل الواتس اب وسناب شات تعتبر إثبات.

وأشار إلى أن هناك وقائع تحرش تصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات سجن وغرامة 300 ألف ريال.

المحامي خالد أبو راشد: هناك وقائع تحرش تصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات سجن وغرامة 300 ألف ريال@KhalidAboRashed@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/nvjlThwyyA — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 20, 2022