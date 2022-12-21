يتم التحقيق حالياً مع القاضي أيمن حجاج قاتل الإعلامية شيماء جمال، والمحكوم عليه في هذه التهمة بالإعدام شنقا، في قضية جديدة.

ورحلت الأجهزة الأمنية المتهم أيمن حجاج قاتل شيماء جمال، وهو قاض سابق بمجلس الدولة مودعا بمركز إصلاح وتأهيل محكوم عليه بالإعدام شنقا في القضية قتل عمد المعروفة إعلاميا بمقتل الإعلامية شيماء جمال، لعرضه على النيابة المختصة.

في وقت سابق تقدم محامي قاتل المذيعة شيماء جمال، القاضي أيمن حجاج، بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة ضده بالإعدام شنقا، في اتهامه وآخر بقتل المذيعة عمدا مع سبق الإصرار والترصد.