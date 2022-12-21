استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس وولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، أعضاء المنتخب المغربي لكرة القدم وأمهاتهم.

ووشح الملك، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ومدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي، ولاعبي المنتخب الوطني الذين كانوا مرفوقين بأمهاتهم، بأوسمة ملكية.

كما وشح الملك فوزي لقجع ووليد الركراكي بوسام العرش من درجة قائد. كما وشح بوسام العرش من درجة ضابط لاعبي المنتخب الوطني، و أعطى العاهل المغربي تعليماته من أجل تسليم أوسمة ملكية لجميع أعضاء الطاقمين التقني والطبي للمنتخب الوطني، وذلك تقديرا للعمل الاستثنائي الذي قدموه.

وأخذت للملك صورة تذكارية مع أعضاء المنتخب وأمهات اللاعبين الحاضرات. وبهذه المناسبة، قدم أعضاء الفريق الوطني تذكارات للملك تعبيرا عن امتنانهم له على الدعم الذي قدمه لهم طيلة أطوار هذه المنافسة العالمية.

ووثقت عدسات المصورين لقطات لأمهات اللاعبين، وهن يتبادلن أطراف الحديث مع العاهل المغربي، بينما كن يلتقطن صورا تذكارية معه، وقال معلقون إن الأمهات خطفن الأنظار في القصر الملكي بحديثهن الودي مع الملك محمد السادس والروح المرحة التي تمتعن بها.

ويأتي الاستقبال إثر الإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه المنتخب المغربي، بعدما تمكن من بلوغ الدور نصف النهائي لمونديال 2022، في أول وأبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والإفريقية، في نهائيات هذه التظاهرة الرياضية العالمية.