كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن التعليمات اللازمة لتفادي المخالفات البيئية عند القيام بـ “شبَة النار” في الشتاء.

وتتضمن التعليمات التي وجهتها وزارة البيئة للمواطنين استبدال الحطب المحلي بالمستورد، وإشعال شبة النار بالأماكن المخصصة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة، واستخدام موقد لضمان عدم انتشارها وإضرارها بالغطاء النباتي.

وتشمل التعليمات أيضًا عدم إشعال النار قرب جذوع الأشجار ووقت هبوب الرياح، مشيرة إلى التأكد قبل مغادرة المكان من إطفاء النار بشكل كامل.

يذكر أن فيديو “شبة نار” الذي نشره الأمير الوليد بن طلال أثار تفاعلًا كبيرًا بعد تفاعل الوزارة معه.