في واقعة مثيرة، هاجمت سمكة الزناد، من فصيلة أسماك الزينة على غواص أمريكي قبالة ساحل بمدينة شرم الشيخ في مصر.

وقالت صحيفة الديلي ستار البريطانية إن سمكة زناد ذات أسنان بشرية هاجمت قدم وساق غواص أمريكي يدعي أليكس بيكول ويبلغ من العمر 31 عاما.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن أليكس بيكول كان يمارس رياضة الغوص قبالة ساحل شرم الشيخ في مصر عندما تعرض لهجوم من سمكة الزناد المرعبة، مبينة أنه قد نتج عن هجوم سمكة الزينة ذات الأسنان البشرية على الغواص الأمريكي إصابته بـ “ألم شديد” ظل يصرخ لفترة بسببه جراء قدمها ساقه.

وأضافت أن الغواص كان ضم فريق مكون من 8 أفراد بقيادة مالك شركة غوص سكوبا مار هوستد، تريبس مايرا عندما دفعهم تيار قوي لتغيير مسارهم.

وأكدت أن الواقعة حدثت عندما سبح فريق الغوص بدون قصد فوق عش من البيض قبل أن يشن ذكر سمكة الزناد خوفا على ما يبدو من أن نسله في خطر، لذا هجم عليهم وطاردهم.