علق المحلل السياسي أحمد الفراج على فشل مخابرات أمريكا في معرفة مكان أبو بكر البغدادي عندما كان يلقي خطبة الخلافة.

وقال أحمد الفراج:”عندما كان أبو بكر البغدادي يلقي خطبة الخلافة، التي نقلتها كاميرات التلفزيون على الهواء، فشلت مخابرات امريكا في معرفة مكانه، فاتصل مدير CIA، جون برينان بالمصور الذي كان يصور خطبة الخلافة وطلب منه أن يدلهم على مكانه، فرفض المصور، ولذا بقي الخليفة أبو بكر ردحا من الزمن حرا طليقا”.

ولفت:”عندما أعلن أوباما أنهم قتلوا بن لادن، بعد أن تأكدوا أنه هو، بعد أن احضروا وحدة قياس وتأكدوا أن طوله ٦.٢ قدم، رموا جثته في البحر”.

وتابع:”هل رموا الجثة مجردة أو وضعوها في تابوت، ثم إذا كانت في تابوت، هل استقرت في قعر البحر أم لا زالت تطفو، وإذا كانت جثة مجردة، فهل أكلها حوت أو قرش”.