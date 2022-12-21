أظهر مقطع فيديو لحظة وصول اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى روزاريو لقضاء إجازة بعد الفوز بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين.

وبدا في الفيديو، الطائرة التي يستقلها ميسي تحلق في سماء روزاريو، حيث هبطت الطائرة ونزل منها ميسي.

وكان ميسي قد وصل في الساعات الماضية إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس وسار في شوارعها حاملا الكأس الذهبية.

يذكر أن منتخب الأرجنتين فاز على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل منهما.